المبعوث الأممي لليمن يعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين بشأن سبل استئناف العملية السياسية

عقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم السبت، اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في العاصمة الأميركية، واشنطن، لمناقشة التطورات الأخيرة وبحث سبل تيسير التقدم نحو استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع.

والتقى غروندبرغ، وفقاً لبيان مكتب المبعوث الأممي، مع ريتشارد آر فيرما، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، والسفيرة ميشيل جيه سيسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وبريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتيم ليندركينج، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، ودانييل شابيرو، نائب مساعد وزير الدفاع.

ودعا المبعوث الأممي، خلال الاجتماعات، الأمين العام إلى وقف التصعيد في المنطقة والبحر الأحمر، مشدداً على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن.

وأكد غروندبرغ، على الأهمية القصوى لمواصلة الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للأطراف من أجل الاتفاق على خارطة طريق الأمم المتحدة "والتي ستفعل التزاماتهم بوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".