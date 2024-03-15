14 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا الجمعة مقتل 14 شخصًا وإصابة 46 آخرين في قصف روسي على مدينة أوديسا في جنوب البلاد، في حصيلة جديدة أوردها مسؤول محلي.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر على شبكات التواصل الاجتماعي "نتيجة للهجوم الصاروخي الروسي، قُتل 14 شخصًا بينهم سكان وعامل طبي ومسعف. أُصيب 46 آخرون بينهم سبعة موظفين في جهاز الطوارئ الحكومي". وأوضحت النيابة العامة الأوكرانية أن القصف طال مباني سكنية وسيارات.