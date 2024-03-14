فقدان 60 مهاجرا في البحر المتوسط بحسب ناجين

فقد ما لا يقل عن ستين مهاجرا في وسط البحر المتوسط بعد إبحارهم من الزاوية في ليبيا على ما أفاد ناجون انتشلتهم سفينة أوشن فايكينغ التابعة لمنظمة أس او أس ميديترانييه للانقاذ الخميس.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية ومقرها في مرسيليا في فرنسا "ذكر الناجون أن ما لا يقل عن ستين شخصا قضوا خلال الرحلة بينهم نساء وطفل واحد على الأقل". والسفينة في طريقها إلى مرفأ آمن وعلى متنها 224 ناجيا انتشلتهم خلال ثلاث عمليات انقاذ متتالية.