وزير الدفاع الإسرائيلي يلمّح إلى قرب العملية العسكرية في رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن الجيش سيصل قريباً إلى كل مكان في قطاع غزة، في تلميح على ما يبدو إلى عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب القطاع التي نزح إليها معظم السكان.

وأضاف غالانت، في مقطع فيديو نشره بعدما تفقد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، "أولئك الذين يعتقدون أننا نؤجل سيرون قريباً أننا سنصل إلى كل مكان".بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأكد غالانت على أنه "يجري القيام بعمل غير عادي هنا فوق وتحت الأرض، والقوات تصل إلى كل مكان، والنتيجة هي أنه لا مكان آمناً في غزة".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال إن "الممر البحري الجديد سيسمح بإيصال الإمدادات إلى المدنيين وليس إلى حماس"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو قد صرح أن النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح.