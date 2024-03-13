رئيس ليتوانيا لبوتين: لا أحد يخاف منك هنا

صرح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا الأربعاء أن لا أحد "يخاف" من فلاديمير بوتين غداة الاعتداء على المعارض الروسي ليونيد فولكوف في فيلنيوس حيث أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا "جنائيا" في الحادثة.

هاجم رجل بأداة حادة ليونيد فولكوف المعارض الروسي في المنفى والمساعد السابق لأليكسي نافالني، مساء الثلاثاء أمام منزله في فيلنيوس، مما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه خصوصا في حادثة عبرت الحكومة الليتوانية عن "صدمتها" حيالها.

وقال فولكوف الأربعاء إن رجلا ضربه "حوالى 15 مرة" بأداة حادة مشيرا إلى أنه أصيب خصوصا بكسر في ذراعه.

وعبر فولكوف على تطبيق تلغرام عن سروره لأنه ما زال على قيد الحياة قائلا "أرادوا أن يحولوني إلى طبق لحم".

وقال نوسيدا عن نظيره الروسي "أود أن أشير إلى أن الأجهزة ستقوم بالتقييم والتحقيق، وآمل أن تجد الجناة. أما بالنسبة لبوتين، فلا أستطيع إلا أن أقول شيئا واحدا: لا أحد يخاف منك هنا".

ودان وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس الهجوم الذي "صدمه" وأكد في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن مرتكبيه "سيحاسبون على جرائمهم".

وليونيد فولكوف (43 عامًا) من الشخصيات الرئيسة في المعارضة الروسية وكان أحد مساعدي أليكسي نافالني الذي توفي في 16 فبراير عن 47 عامًا في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي حيث كان يمضي حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا بتهمة "التطرف".

وأكد المتحدث باسم الشرطة الليتوانية راموناس ماتونيس لوكالة فرانس برس أن مواطنا روسيا تعرض لاعتداء بالقرب من منزله في العاصمة فيلنيوس حوالى الساعة 22,00 (20,00 ت غ).

واضاف أنه لم يحدد أي مشتبه به في هذه المرحلة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الهجوم صباح الأربعاء.

ونشرت صوراً تظهر إصابات المعارض بما في ذلك هالة سوداء حول عينه وبقعة حمراء على جبينه ودماء على إحدى ساقيه.

ورأى فولكوف الأربعاء أن هذا الهجوم يشكل "نموذجا" لأسلوب عمل أتباع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لن يثنيه عن مواصلة حملته من أجل الديموقراطية. وأكد على تطبيق تلغرام "سنعمل ولن نستسلم".