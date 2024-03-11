شوارع فرانكفورت تزدان بحلة رمضان في سابقة في ألمانيا

ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء الأحد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي.

وكشف رسميا عن لافتة كبيرة كتب عليها "رمضان مبارك" وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساء تمت خلاله اضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي.

وهي المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، بحسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.

ورحبت النائبة الأولى في بلدية مدينة فرانكفورت نرجس إسكندري غرونبرغ باللفتة "الرائعة" التي تشهد على "التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت".

وقالت مطلع الأسبوع "في أوقات الأزمات والحروب تعد هذه الإضاءة علامة أمل للجميع وتعزز تماسك مجتمعنا الحضري والمتنوع".

ويبلغ عدد سكان المدينة، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.

وبحسب صحيفة "بيلد" تم أيضا نشر زينة رمضان في شوارع مدينة كولونيا لأول مرة رغم أنه تم تمويلها من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.

ورحب فرع فرانكفورت لمجلس التنسيق الإسلامي بالمبادرة التي اعتبرها علامة على "الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني لمدينتنا العالمية".