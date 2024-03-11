ستولتنبرغ يرد على البابا: أوكرانيا بحاجة لأسلحة وليس رايات بيضاء

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين إنه لا يتفق مع تصريحات البابا فرنسيس بأن أوكرانيا يجب أن تتحلى "بشجاعة الراية البيضاء" وأن تتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا.

وردا على سؤال عن تصريحات البابا، قال ستولتنبرغ لرويترز "إذا أردنا حلا سلميا دائما عن طريق التفاوض فإن السبيل للوصول إلى ذلك هو تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأضاف في مقابلة بمقر الحلف في بروكسل "ما يحدث حول طاولة المفاوضات يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة في ساحة المعركة".

وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحاته تعني أن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن رفع الراية البيضاء، قال ستولتنبرغ "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن استسلام الأوكرانيين. سيكون هذا مأساة للأوكرانيين. وسوف يمثل خطرا علينا جميعا".