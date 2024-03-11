القوات الإسرائيلية تقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بـ "اقتحام" القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال تمركزت عند برك سليمان، ودهمت بناية الأطرش في منطقة العطن قرب البركة الثالثة".

وأشارت الوكالة إلى "اقتحام 275 مستعمرا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية"، لافتة إلى أن "شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى".