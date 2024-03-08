السفارة الأميركية في موسكو تحذر من هجمات متطرفة "وشيكة" على حشود كبيرة

قالت السفارة الأميركية في موسكو، اليوم الجمعة، إنها تراقب تقارير عن خطط متطرفة "وشيكة" لاستهداف تجمعات كبيرة في العاصمة الروسية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكر موقع إكسيوس أن السفارة لم تكشف عن أي معلومات أخرى حول التهديدات المذكورة، لكنها حذرت المواطنين الأميركيين بضرورة تجنب التجمعات والحذر من المناطق المحيطة بها.

وأصدرت السفارة تحذيرها بعد ساعات من إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي خلف جهاز كي جي بي في الحقبة السوفيتية، أنه أحبط هجوما على معبد يهودي من جانب خلية تابعة لتنظيم "داعش".

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك صلة بين البيانين، إلا أن جهاز الأمن الفيدرالي قال إن الخلية كانت تخطط لمهاجمة "مصلين في معبد يهودي باستخدام أسلحة نارية".

وبعد إحباط الهجوم، قال جهاز الأمن الفيدرالي إنه عثر على أسلحة نارية وذخائر ومكونات لتصنيع عبوة ناسفة بدائية، وقام بمصادرتها.