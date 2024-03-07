الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا فتح تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر

فتحت السلطات الإسرائيلية رسميا تحقيقا في أحداث السابع من أكتوبر الماضى.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، في رسالة لقادة الجيش حول التحقيق، أورد مقتطفات منها موقع"آى 24" : "بدأت الحرب بمفاجأة أدت إلى نتائج مأساوية وفقدان كبير لحياة المدنيين والجنود. منذ بداية الحرب، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تدافع وتهاجم بنجاح وفعالية عالية - بدأنا بقوة، تعافينا ونحن نتقدم بقوة كبيرة جدا".

وأضاف هاليفي :"للتحقيق مكانة شرفية في عالم قيمنا العسكرية. إنه المقبض الذي يمكن من خلاله التحسين بعد الفشل، إنه الطريق لكوننا أفضل بعد النجاح، إنه الأداة التي من خلالها يمكن للوحدة أن تبني لنفسها مسارًا للصعود سيأخذها باستمرار للأعلى ".

وتابع: "كما يتطلب الهجوم في مواجهة إطلاق نار الغير قوة وشجاعة، كذلك يتطلب مواجهة التحقيقات شجاعة وقيادة".

وشدد هاليفي على أن "الغرض من التحقيق واحد: التعلم! كنا قد واجهنا أحداثًا صعبة في بداية القتال، فشلنا في حماية المدنيين - مهمة سامية. إذا لم نحلل بشجاعة ما قمنا به، سيكون من الصعب علينا التعلم والتحسن، وسيكون من الصعب علينا الوقوف أمام مواطني إسرائيل ونقول إننا اختبرنا وتعلمنا وسنعرف كيف نحميهم بشكل أفضل".

وأضاف :"لا داعي للخوف من النتائج والدروس المختلفة ، سيتم مناقشتها بعمق في درجات القيادة المختلفة، سنتعلم من الآراء والخلافات ".