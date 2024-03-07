روسيا تحذر سفيرة أميركا: سنطرد طرد دبلوماسيين يتدخلون في شؤوننا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إنها استدعت لين تراسي السفيرة الأميركية في موسكو لتحذيرها من أنها ستطرد دبلوماسيين أميركيين ترى أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية.

وأصدرت موسكو التحذير قبيل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس التي في حكم المؤكد أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يقود البلاد منذ أكثر من 20 عاما، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها ستراقب ما وصفتها "بالأعمال التخريبية ونشر المعلومات" المتعلقة بالانتخابات وبما يسميها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت أن مثل هذا السلوك "سيتم التصدي له بصرامة وحزم، بما في ذلك طرد موظفي سفارة الولايات المتحدة المتورطين في مثل هذه الأعمال باعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها".

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية إنه ليس لديه تعليق فوري.

كما طالبت وزارة الخارجية السفارة الأميركية بالتوقف عن دعم ثلاث منظمات أميركية غير ربحية قالت إنها تدير "برامج مناهضة لروسيا" في البلاد تهدف إلى "تجنيد عملاء تحت ستار التبادلات التعليمية والثقافية".