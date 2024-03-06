شولتس: ثقة الحلفاء في ألمانيا لم تتأثر بواقعة التجسس الروسي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن ثقة الحلفاء في بلاده لم تتأثر بواقعة التنصت الروسي على ضباط كبار في الجيش الألماني.

وفي أعقاب لقائه مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، قال شولتس في مؤتمر صحافي في برلين اليوم الأربعاء إنه "متأكد للغاية من أن الثقة بين ألمانيا وحلفائها وأصدقائها كبيرة لدرجة أن ما حدث لن يؤثر على هذه الثقة."

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا ما "أفاد به كل من تحدثنا معهم مباشرة. وأعتقد أن بإمكاننا أن نبني على هذا".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا قامت يوم الجمعة الماضي بنشر تسجيل لمدة 38 دقيقة لمحادثة بين أربعة ضباط كبار في سلاح الجو الألماني، تضمن نقاشا حول إمكانية استخدام أوكرانيا صواريخ "تاوروس" الموجهة في حربها ضد روسيا.

وكانت التحقيقات الأولية لجهاز الاستخبارات العسكرية أفادت بأن "خطأ فرديا" من جانب أحد الجنرالات في استخدام وسيلة الدخول على منصة ويبيكس كان هو السبب في تمكن روسيا من التنصت على المحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس أعرب مرارا عن رفض توريد صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا.

وكان شولتس أوضح سبب موقفه الرافض بقوله :"لا يمكن أن نورد نظام أسلحة ذا مدى واسع للغاية دون أن نفكر في كيفية السيطرة على هذا النظام . وإذا أردنا السيطرة ولم يكن هذا ممكنا إلا بمشاركة جنود ألمان، فإن هذا مستبعد تماما." وأضاف: "قلت هذا البيان بوضوح شديد. أنا المستشار ولهذا السبب فهذا الموقف هو المعتمد".

تجدر الإشارة إلى أن مدى صواريخ "تاوروس" يبلغ 500 كيلومتر ومن ثم فإن بإمكانها أن تصيب أهدافا في موسكو انطلاقا من الأراضي الأوكرانية.