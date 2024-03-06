نيكى هيلى تعتزم تجميد حملتها للفوز بترشح الحزب الجمهورى للرئاسة

من المقرر أن تعقد نيكي هيلي مؤتمرا صحفيا ، اليوم الأربعاء، بعدا أفادت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أنها تخطط لتجميد حملتها للترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال المنفذان الإعلاميان إن هيلي تريد الانسحاب من السباق الداخلي للحزب على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وخسرت هيلي كل الانتخابات التمهيدية باستثناء واحد أمام الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سوف يكون المرشح المتبقي الوحيد عن الحزب في حال انسحبت هيلي.

وتمكنت هيلي، الحاكم السابق لساوث كارولينا، من التغلب على ترامب في ولاية فيرمونت بشمال البلاد خلال ما يطلق عليها انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية، ولكنه فاز في ولايات أخرى -أكثر من 12 ولاية- مما يقربه أكثر من الترشح.

وقال أغلب المعلقين الأميركيين على مدار أسابيع أن ترامب ضمن ترشيح الجمهوريين ليواجه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي فاز بدوره بجميع انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية، في تكرار لما جرى في انتخابات 2020.