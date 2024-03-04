إغلاق وكالة الأنباء الرسمية في الأرجنتين بعد تهديد من الرئيس

توجه العاملون في وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية (تيلام) إلى مكاتبهم فوجدوا أبواب الوكالة التي تأسست قبل 80 عاما مغلقة أمامهم اليوم الاثنين وطُلب منهم عدم الحضور للعمل لمدة أسبوع على الأقل بعد أن قال الرئيس الليبرالي خافيير ميلي إنه سيغلق الوكالة.

وأظهرت مذكرة داخلية أن موقع تيلام الإلكتروني أُغلق ولم يعد من الممكن الوصول إليه، حيث وضعت عليه لافتة مكتوب عليها أنه غير متصل بالإنترنت لأعمال إعادة تجديد.

وأوضحت المذكرة الداخلية أيضا أن العمال تم إعفاؤهم من الحضور للعمل لمدة سبعة أيام. وتواجدت الشرطة خارج المكاتب ولم تسمح للناس بالدخول.

وتسلط هذه المواجهة الضوء على حملة ميلي ضد مجموعة من المؤسسات العامة، التي يقول إنها إما غير فعالة أو باهظة التكلفة أو فاسدة.

وقال ميلي إن تيلام هي بوق للمعارضة القوية ذات الميول اليسارية.

ويكافح الاقتصادي والمحلل السابق، الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات العام الماضي، للتغلب على الأزمة الاقتصادية الموروثة من خلال إجراءات صارمة للتقشف بهدف ترويض التضخم عند 250 بالمئة، وإعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة، ومعالجة العجز المالي الشديد.

وتدعي حكومته أن هذا الجهد يجعلها مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة لخفض التكاليف.

وقال العمال وسياسيون معارضون إن محاولة إغلاق الوكالة، التي تأسست عام 1945 ويعمل بها ما يقرب من 800 شخص، هي هجوم على الصحافة.

وقالت نقابة الصحفيين في بوينس أيرس في بيان على موقع إكس "هذه ضربة للديمقراطية وحرية التعبير ومن ثم فسوف ندافع عنهما".