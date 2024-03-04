المندوبون في الانتخابات التمهيدية أهم من الأصوات

يصوت ملايين الأميركيين الثلاثاء في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن بسبب نظام الانتخابات التمهيدية الخاص جدا، لن يكون لكثير من هذه الأصوات أي ثقل يذكر.

من أجل الحصول على بطاقة حزبهم للانتخابات الرئاسية ينبغي على المرشحين الحصول على عدد معين من المندوبين ولا يهم في هذا الإطار العدد الإجمالي للأصوات التي يحصلون عليها للوصول إلى هذه النتيجة.

وتجرى الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديموقراطي كل أربع سنوات لاختيار المندوبين الذين سيصوتون لاختيار المرشح خلال المؤتمر العام للحزب رسميا.

غالبية الولايات ال15 التي تنظم انتخابات تمهيدية في إطار "الثلاثاء الكبير" تختار مندوبيها على أساس المبدأ نفسه: أي ان المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يحصل على العدد الإجمالي لمندوبي كل ولاية.

والحلول في المرتبة الثانية قد يعني عدم الحصول على أي مندوب.

وبالنسبة لنيكي هايلي المرشحة الوحيدة المتبقية على طريق دونالد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، قضى هذا النظام على فرصها بشكل شبه تام إذ انه يميل إلى خدمة مصلحة المرشح الأوفر حظا.

وحققت حاكمة كارولاينا الجنوبية السابقة 40 % من الأصوات في هذه الولاية لكنها لم تحصل إلا على ثلاثة مندوبين في حين فاز ترامب ب47 مندوبا.

ومساء الأحد، فازت هايلي بالانتخابات التشريعية في العاصمة الفدرالية واشنطن، في أول فوز لها وحصلت على 19 مندوبا.

- الترشيح يحسم من مارس؟ - ويحتاج دونالد ترامب إلى 1215 مندوبا من أصل 2429 لضمان الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وقد فاز في ثماني ولايات ومناطق شهدت انتخابات حتى الآن محققا أكثر من 247 مندوبا في مقابل 24 فقط لنيكي هايلي. وخلال "الثلاثاء الكبير" سيتم اختيار أكثر من ثلث المندوبين.

ويهيمن الرئيس السابق على السباق وقد يتجاوز العدد المطلوب من المندوبين بحلول 19 مارس حتى لو أن الانتخابات التمهيدية تستمر حتى مطلع يونيو.

ويعتمد الحزب الديموقراطي المبدأ نفسه ولديه 3934 مندوبا.

وينبغي على جو بايدن الذي يعتبر حصوله على ترشيح حزبه قضية شكلية أن يفوز بتأييد 1968 مندوبا. وحصل حتى الآن على 206 مندوبين وقد يضمن ترشيحه اعتبارا من مارس أيضا.

ويتوقع أن تكون المواجهة الجديدة بين جو بايدن ودونالد ترامب أكبر المرشحين سنا في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية، أطول حملة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.

ويعقد المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري في يوليو في ميلووكي في ولاية ويسكنسن، ومؤتمر الحزب الديموقراطي في أغسطس في شيكاغو في ولاية إيلينوي.

ويثبت المندوبون أيضا خيار المرشح الذي سيشغل منصب نائب الرئيس ويكشف عن هويته عادة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام.