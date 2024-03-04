43 دولة تطالب بتحقيق دولي في وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

طالبت 43 دولة الاثنين بتحقيق دولي مستقلّ في وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، معتبرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمّل المسؤولية الكاملة عنها.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لوتي كنودسن أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقلا عن بيان مشترك صادر عن 43 دولة "نشعر بالغضب إزاء وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني ... يجب أن تسمح روسيا بتحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات وفاته المفاجئة".