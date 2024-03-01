إسرائيل تستخدم ورقة التهديد بالاجتياح البري من جديد.. ولبنان هو الوجهة هذه المرة

بينما تنصب جهود العديد من الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر ضد حركة حماس وأذرع إيران في المنطقة وثنيها عن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تواترت تقارير إعلامية تنذر بدخول الشرق الأوسط منعرجا خطيرا حذر الكثيرون من تبعاته منذ اللحظة الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل ، ألا وهو اتساع رقعة الصراع.

وعندما يأتي الحديث على لسان مسؤولين في الإدارة الأمريكية وآخرين في استخباراتها، فلا يجب النظر إلى مثل هذه التقارير إلا بعين الترقب والحذر، فشبكة "سي إن إن "الإخبارية أشارت إلى "تزايد القلق بين مسؤولي (الرئيس الأميركي جو بايدن) من احتمال قيام إسرائيل بعملية برية في لبنان".

وذكرت "سي إن إن" ، أن إسرائيل تخطط لمثل هذه العملية وأنها ربما تنطلق في أواخر الربيع أو مع بداية فصل الصيف "حال فشل الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية مع إسرائيل".

وبينما لم يتخذ قرار إسرائيلي نهائي في هذا الصدد، تتنامى المخاوف بصورة كبيرة داخل إدارة بايدن لدرجة جعلت احتمال التوغل البري يأخذ طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لمسؤولين بارزين في الإدارة، بحسب "سي إن إن".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: "نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة... ليس بالضرورة وشيكا في الأسابيع القليلة القادمة لكن ربما في وقت لاحق هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية احتمال واضح".

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من تطور وصف بالأخطر منذ بداية موجة التصعيد الحالية بين إسرائيل وحزب الله، حيث شنت الأولى يوم الإثنين غارتين جويتين على الأقل استهدفتا محيط مدينة بعلبك التي تعد معقل حزب الله الرئيس في شمال شرق لبنان، لأول مرة منذ حرب عام 2006.

وجاء هذا التصعيد بعد أشهر من الهجمات اليومية القاتلة عبر الحدود من قبل الطرفين، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين والإسرائيليين من منازلهم الحدودية.

وأطلقت إسرائيل نيران مدفعيتها وأطلقت طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار لضرب أهداف في الجانب اللبناني، بينما استخدم حزب الله بعض ترسانته الهائلة من الصواريخ والقذائف.

وبالتوازي مع إجراء الولايات المتحدة ، الوسيط الرئيس في المناقشات الجارية جهود بشأن وقف القتال في غزة، تقود إدارة بايدن أيضا مساعي مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين بهدف إقامة منطقة عازلة بعرض أميال داخل جنوب لبنان. ويعتقد المسؤولان الأميركيان أن هذا الاتفاق من شأنه أن يؤجل على الأرجح التوغل الإسرائيلي، وفقا لـ"سي إن إن".

وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أن أحد المسؤولين "سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة الذهاب إلى لبنان"، ونقلت عنه قوله: "أعتقد أن ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض".

كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤول آخر في إدارة بايدن أن "هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الإسرائيليين تؤيد التوغل. هناك مجموعة متنامية تقول: مرحبا، دعونا نجرب فقط. دعونا نفعل ذلك فحسب"، مضيفا أن أي توغل قد يؤدي إلى "تصعيد كبير جدا لا نعرف حتى أبعاده".

وأمام هذه التطورات التي تشي بإمكانية تفجر الوضع، كلف البيت الأبيض المبعوث الخاص عاموس هوكستين لقيادة الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي، وربما جاء اختيارهوكستين ، الذي يعمل عادة كمستشار كبير للطاقة، للاستفادة من خبرته وعلاقاته بعد أن توسط في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان للتنقيب عن الغاز.

ورأى أحد مسؤولي الإدارة الأميركيين أنه في حال نجاح جهود عاموس، فإن "احتمال القيام بعملية عسكرية في وقت لاحق من هذا العام سوف ينخفض إلى حد كبير". وأضاف أنه "إذا تم دفع حزب الله للخلف حوالي 10 كيلومترات، فإن ذلك من شأنه إزالة بعض الذخائر قصيرة المدى التي كان يستخدمها ضد إسرائيل".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن هوكستين أجرى "مناقشات معقدة بسبب حقيقة أن في لبنان لا تتعامل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع حزب الله".

ويقر مسؤولون إسرائيليون بأن الحرب مع حزب الله ستكون أكثر كلفة وتدميرا لإسرائيل من الحرب الحالية مع حماس، نظرا لحجم ترسانة حزب الله وطبيعتها الأكثر تقدما.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل على استعداد لمنح الدبلوماسية فرصة وتأمل أن تنجح... إذا لم يتم حل الأمر دبلوماسيا، فسيتعين على إسرائيل أن تفكر في وسائل بديلة".

ويرى مسؤولون أن تل أبيب لا تبحث عن مجرد ترتيب يدفع حزب الله للتراجع لعدة كيلومترات، ومن ثم فهي ترى أن القيام بعملية برية وتدمير البنية التحتية المادية لحزب الله في الجنوب، من شأنه على الأقل إبطاء العودة المستقبلية إلى المنطقة الحدودية.

ورأى أحد المسؤولين الأمريكيين بحسب "سي إن إن" أنه في حال عدم القيام بتلك العملية "فيجب ملء المنطقة العازلة بقوات من القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل).

وبينما تظل التطورات مفتوحة على كل الاحتمالات، يرى كثيرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مصلحة في تمديد القتال لأن إنهاء الصراعات قد يؤدي إلى نهاية حكومته وستثار التساؤلات بشأن "فشله" في حماية إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين اللذين نقلت عنهما "سي إن إن": "بمجرد انتهاء الحرب، سيكون تاريخ انتهاء صلاحيته قد حل، لذلك فهو (نتنياهو) بحاجة إلى الإبقاء على الانطباع، والحفاظ على الرواية القائلة إن إسرائيل لا تزال في منتصف الحملة، لمحاولة درء الجهود الرامية إلى إزاحته".