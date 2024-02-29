غوتيريش يستنكر مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء تسليم مساعدات في غزة

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس ما جرى خلال عملية تسليم المساعدات في شمال غزة وقالت حماس إن أكثر من 100 شخص قتلوا فيها برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق المتحدث باسمه.

وقال المتحدث ستيفان دوغاريك "لا نعرف تحديدا ما حدث. ولكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية، أو سحقتهم الحشود، أو دهستهم الشاحنات، فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع". وقال إن طواقم الأمم المتحدة لم تتواجد خلال توزيع هذه المساعدات.