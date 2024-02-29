وزيرة الداخلية الألمانية تبرر استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ" حان وقت التغيير"

بررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، استقالتها من رئاسة الحزب في ولاية هيسه، قائلة إنه حان وقت التغيير.

وأوضحت "لقد حققت الكثير معكم على مدار الأربع سنوات الماضية، والآن حان وقت التجديد"، ووجهت الشكر للأعضاء على "تماسكهم القوي بعد انتخابات الولايات التي أجريت في أكتوبر الماضي".

وكتبت في خطابها "هذا يجب أن يبدأ أيضا بفرق إدارة وأفكار إخبارية جديدين".

وقررت فيزر تسليم رئاسة الولاية في المؤتمر الحزبي المقبل في التاسع من مارس في فرانكفورت. وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبوع الجاري أن زورين بارتول سوف يترشح لتولي المنصب.

وكانت فيزر عضوا بالحزب بينما كانت في الثامنة عشر من العمر، وانتخبت أول مرة في برلمان ولاية هيسه في 2003.