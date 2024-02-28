اعتقال 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر ، اليوم الأربعاء، إن وحدات للجيش اعتقلت 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة خلال الفترة من 21 إلى 27 من الشهر الجاري .

وأكدت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم ، أن وحدات ومفارز للجيش نفذت خلال الفترة المذكورة عديد العمليات في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة عبر كامل التراب الوطني.

وأشارت إلى اعتقال 68 تاجر مخدرات، وضبط 529 كيلوجراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب مليون و27 ألفا و547 قرص مهلوس، كما جرى توقيف 194 شخصا بتهمة التهريب، والحجز على بندقية رشاشة، و رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و29 بندقية صيد، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأحبط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ23 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 621 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري.