روسيا تعلن تدمير دبابة أميركية الصنع من نوع ابرامز في أوكرانيا

أعلنت روسيا الثلاثاء أنها دمرت دبابة أبرامز تابعة للجيش الأوكراني قرب أفدييفكا في شرق أوكرانيا، في أول إعلان من نوعه تصدره موسكو منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "لقد خسر العدو ... دبابتين، إحداهما دبابة أميركية الصنع من طراز أبرامز". وكانت قنوات "تلغرام" الروسية نشرت الاثنين صورا لم يتم التحقق منها تظهر هذه الدبابة مشتعلة بعد تدميرها.