المجر تنتخب رئيسا جديدا بعد فضيحة العفو المثير للجدل

انتخبت المجر التي استقالت رئيستها بعد الفضيحة التي سبّبها العفو الممنوح في قضية تحرش بأطفال، رئيسا جديدا لها الاثنين.

وكانت كاتالين نوفاك، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الفخري في البلاد، استقالت قبل أسبوعين مقرّة بارتكاب "خطأ" عندما أصدرت العفو عن شريك متحرش بالأطفال.

ولخلافتها، اختار حزب فيدس الحاكم تاماس سوليوك البالغ 67 عاما والذي كان يرأس المحكمة الدستورية منذ العام 2016. وأدى اليمين الدستورية بعد تصويت البرلمان وسيتولى منصبه اعتبارا من 5 مارس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في بودابست احتجاجا على قرار العفو عن نائب مدير سابق لدار أطفال بعدما حكم عليه بالسجن عام 2022 لثلاث سنوات لأنه ساعد في التستر على رئيسه الذي استغل جنسيا أطفالا ومراهقين.