الجيش الإسرائيلي يقصف دفاعات جوية لحزب الله في لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي الإثنين شنّ غارات على أهداف لحزب الله في منطقة البقاع في شرق لبنان، في أول استهداف للحزب خارج نطاق الجنوب منذ بدء التصعيد عند الحدود على وقع الحرب في غزة.

وقال الجيش في بيان إن مقاتلاته استهدفت "مواقع تستخدمها منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله" في منطقة البقاع. وجاءت الضربات "رداً على إطلاق صاروخ أرض-جو نحو طائرة من دون طيار من نوع هيرمس 450 سقطت في وقت سابق اليوم" الإثنين.

وأضاف الجيش أنه سيواصل عملياته للدفاع عن إسرائيل من جماعة حزب الله بما في ذلك داخل المجال الجوي اللبناني.

وقتل عنصران على الأقل من حزب الله جراء غارتين استهدفتا محيط مدينة بعلبك، وفق ما أفاد مصدران أمنيان، في ضربات هي الأولى في المنطقة منذ بدء التصعيد.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن إحدى الغارات "استهدفت مبنى تابعا لمؤسسة مدنية في حزب الله في ضواحي مدينة بعلبك"، بينما استهدفت الثانية "مستودعاً" للحزب.

وأسفر القصف عن "مقتل عنصرين من حزب الله"، وفق ما أفاد مصدر أمني ثان فرانس برس.

وجاءت الضربات على بعلبك الإثنين بعد وقت قصير من إعلان حزب الله إسقاط "مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمس 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح" الواقعة على بعد قرابة 20 كيلومتراً من الحدود.