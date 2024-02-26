نافالني كان على وشك الخروج من السجن في صفقة تبادل سجناء

قالت ماريا بيفتشيخ حليفة أليكسي نافالني اليوم الاثنين إن السياسي الروسي المعارض كان على وشك الخروج من السجن في صفقة لتبادل السجناء وقت وفاته، وكررت ادعاءها بأن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قتله.

وذكرت بيفتشيخ على يوتيوب أن المحادثات حول مبادلة نافالني وأميركيين اثنين لم تذكر اسمهما مع فاديم كراسيكوف، وهو قاتل مأجور تابع لجهاز الأمن الاتحادي الروسي ومسجون في ألمانيا، كانت في مراحلها النهائية.

وتوفي نافالني (47 عاما) في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي في 16 فبراير . ونفى الكرملين تورط الدولة الروسية في وفاته. وقال أنصار نافالني إن شهادة وفاته مكتوب فيها أن الوفاة جاءت لأسباب طبيعية.