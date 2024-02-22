والدة نافالني تقول إنها تمكنت من رؤية جثمان ابنها

قالت والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني الخميس إن محققين رافقوها لرؤية جثمان ابنها بعد أيام من منعها من دخول المشرحة.

وأوضحت ليودميلا في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ساليخارد، أقرب بلدة للسجن الذي توفي فيه في المنطقة القطبية الأسبوع الماضي "مساء أمس أخذوني سرا إلى المشرحة حيث رأيت أليكسي".

وقالت والدة أليكسي نافالني أن مسؤولين روس يضغطون عليها لإجراء دفن "سري" لابنها . واضافت في مقطع الفيديو أنصار "إنهم يبتزونني، يضعون شروطًا بشأن مكان وزمان وكيفية دفن أليكسي. هذا غير قانوني". وتابعت "يريدون أن يتم ذلك سراً".