إصابة عدة تلاميذ بمدرسة في ألمانيا والشرطة توقف مشتبها به

أعلنت الشرطة الألمانية بغرب البلاد أن عدة تلاميذ تعرضوا لإصابات في مدرسة بمدينة فوبرتال.

وصرح متحدث باسم الشرطة في مدينة دوسلدورف في غرب ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية ، بأنه تم إلقاء القبض على مشتبه به على خلفية هذه الجريمة.

وأضاف المتحدث أن الشرطة وكذلك قوات الإطفاء تتواجد بكثافة في موقع الحادث.

وذكرت الشرطة أنه لم يتم إطلاق أي رصاص أثناء الحادث. ولم تذكر الشرطة أي معلومات أخرى عن الجاني.

وأوضح المتحدث أن هناك خمسة مصابين، لافتا إلى أن المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه مصاب أيضا.

وأضاف المتحدث أنه تم إنشاء نقطة التقاء واتصال لأجل آباء الأطفال.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، تم استخدام سكين في الواقعة.

وبحسب تقارير إعلامية، تحصن تلاميذ في الفصول الدراسية، وهناك قوة خاصة في مكان الحادث.