الجيش السوداني يستعيد منزل الرئيس السابق جعفر النميري

أعلن الجيش السوداني ، اليوم الخميس ، استعادة منزل الرئيس السابق المشير جعفر محمد النميري بمدينة أم درمان القديمة من سيطرة قوات الدعم السريع .

وقالت القوات المسلحة السودانية، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيس بوك" اليوم ، إنها أعادت "الاحترام والتقدير إلى منزل الرئيس السابق المشير جعفر محمد النميري وردت للرمز التاريخي هيبته بعد استعادته من قوات الدعم السريع حيث تعرض المنزل لسرقة مقتنياته التاريخية والإرث الأثري".

ونشرت فيديو للقوات السودانية وهي داخل المنزل حيث تشرع في إعادة ترتيبه مما لحق به من تخريب.