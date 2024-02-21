مقتل امرأة وطفلة في هجوم صاروخي إسرائيلي على جنوب لبنان

قالت مصادر في لبنان إن هجوما صاروخيا إسرائيليا على جنوب البلاد اليوم الأربعاء قتل امرأة وطفلة، بعد أيام من تعهد حزب الله بأن تدفع إسرائيل ثمن مقتل مدنيين في الصراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووفقا لمصدرين أمنيين وآخر طبي، قُتلت المرأة والطفلة في هجوم صاروخي في قرية مجدل زون التي تبعد نحو ستة كيلومترات عن الحدود.

وقال والد الطفلة التي كانت تبلغ من العمر ست سنوات في تصريحات لجريدة الأخبار إنها طلبت زيارة قريتهم التي فروا منها بعد اندلاع الأعمال القتالية العام الماضي.