بوتين: الجيش الروسي حقق "نقطة تحول" في أصعب قطاعات الجبهة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي تمكن من تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة، بفضل بطولة مقاتلي القوات الجوية الفضائية الروسية.

وقال بوتين، خلال حفل تسليم ميداليات وجوائز الدولة إلى الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، "يسعدني أن تتاح لي الفرصة اليوم لتقديم أوسمة الدولة الرفيعة لوحدات الطيران ووحدات القوات الجوية الفضائية التي أظهر أفرادها وجنودها وضباطها شجاعة وبسالة خلال العملية العسكرية الخاصة. لقد قاموا بآلاف الطلعات القتالية وأظهروا أعلى مستوى من المهارة في حل المهام الموكلة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أنه "بفضل أعمالهم البطولية واستعدادهم الذي لا تشوبه شائبة، كان من الممكن تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة".

وقال بوتين إن المقاتلين الروس، ومن خلال العمل العسكري المتفاني، أثبتوا ولاءهم للقسم واتباعهم أفضل مثل وتقاليد الجيش الروسي.

وأضاف بوتين أن "أسماءهم (الجنود الروس) ستظل دائما رمزا للشجاعة والاحترام اللامحدود الذي يعامل به شعب روسيا جيشه الوطني".