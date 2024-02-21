السويد تعلن دعماً عسكرياً قياسياً لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو

أعلنت السويد، أمس، تقديم دعم عسكري قياسي جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة 633 مليون يورو، بينما تعاني كييف في الحرب ضد موسكو.

وقال وزير الدفاع السويدي، بال يونسون، في مؤتمر صحافي، إن «سبب مواصلتنا دعم أوكرانيا هو مسألة إنسانية. بدأت روسيا حرباً غير مشروعة وغير مبررة على أوكرانيا». وتشمل هذه المساعدات العسكرية، ذخائر مدفعية، وسفناً حربية، وأسلحة تستخدم تحت الماء (الألغام والطوربيدات)، وصواريخ مضادة للدبابات، وقنابل يدوية، ومنظومات مضادة للطائرات كانت كييف تطالب بالحصول عليها.

وتأتي حزمة المساعدات هذه، وهي الـ15 التي تقدّمها استوكهولم لكييف منذ بداية الحرب، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. وقال وزير الدفاع السويدي الذي تعهّد دعم كييف طالما لزم الأمر «الوضع في أوكرانيا صعب».

وتشن القوات الروسية هجوماً بأعداد كبيرة، بينما يفتقر الجيش الأوكراني إلى العديد والعتاد، بينما المساعدات الأميركية مجمدة.

وقال ميكايل أوسكارسن من الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المساعدات التي أعلنتها الحكومة السويدية ضرورية أيضاً لضمان أمن الدولة الاسكندنافية على المدى الطويل». وتابع: «ستكون هناك تبعات مباشرة على أمننا إذا انتصر بوتين في الحرب». وتأتي المساعدات بعد أيام من توقيع أوكرانيا اتفاقات أمنية مع كل من برلين وباريس ولندن، لمواجهة نقاط الضعف الحالية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).