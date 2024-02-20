بوتين يصدر مرسوما رئاسيا بترقية ضابط سجون بارز بعد أيام من وفاة نافالني

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بترقية ضابط بارز في سجن، بعد عدة أيام من وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني.

وتضمن المرسوم ترقية نائب رئيس هيئة السجون فاليري بويارينيف لرتبة كولونيل جنرال بوزارة الشؤون الداخلية.

وكتب مدير مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها نافالني، على قناته في تطبيق تيلغرام اليوم الثلاثاء أن بويارينيف كان مسؤولا شخصيا عن تعذيب نافالني في السجن.

وكتب إيفان زدانوف بشأن ترقية بويارينيف" هذه بمثابة جائزة بوتين المفتوحة مقابل التعذيب".

ويشار إلى أنه في يوليو 2023، أصبح من المعروف أن بويارينيف أصدر أمرا لتقييد قدرة نافالني على شراء الطعام والاحتياجات اليومية، وذلك خلال جلسة استماع بالمحكمة في قضية المعارض البارز.

وقد تم الإعلان عن ترقية بويارينيف أمس الاثنين، عندما تم نشر المرسوم الرئاسي في قاعدة البيانات القانونية، وبالإضافة إلى بويارينيف، تم ترقية ثلاثة ضباط آخرين لرتبة جنرال.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أي صلة بين وفاة نافالني والترقيات، مشيرا إلى أن هذه إجراءات طبيعية.