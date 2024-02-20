الخارجية القطرية: لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه " لم يحدث أي تقدم في الأيام الأخيرة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس".

ونقلت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية عن الأنصاري قوله، في مؤتمر صحافي اليوم، إن الدوحة "تعارض تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضغوط التي يجب أن تمارسها قطر على كبار مسؤولي حماس".

وعلى جانب آخر أوضح الأنصاري أن "جهود الوساطة القطرية مستمرة، والتواصل بين كافة الأطراف مستمر، وتصريحات نتنياهو لن تؤثر على دور قطر في الوساطة".

وأعلن الأنصاري عن وصول طائرة قطرية إلى العريش تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة، مؤكدا وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة.

وأكد الأنصاري أنّ الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة، معتبرًا أنّ "تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق".

وقال: ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مشددا " نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة".

وأشار الأنصاري إلى أنّ الوضع في رفح مقلق جدًا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، مؤكدًا "نرفض أي هجوم على رفح"، مضيفًا "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".