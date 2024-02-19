26 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بـ"هدنة إنسانية فورية" في غزة

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 26 دولة عضوا في الاتحاد من أصل 27 طالبت الاثنين ب"هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، في وقت اعلن الجيش الاسرائيلي أنه يستعد لشن هجوم على مدينة رفح في اقصى جنوب القطاع.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين إن هذا الطلب الذي رفضته المجر، يعني "وقفا للمعارك" يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار.

واضاف بوريل أن الدول الـ26 "قلقة جدا" لاحتمال شن هجوم على رفح، مؤكدا أن الوضع في غزة كارثي وقد "يزداد سوءا" إذا اصرت اسرائيل على تنفيذ هذه العملية.

واكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب عبر منصة اكس أن الدول الـ26 طالبت اسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح.

وهدّدت إسرائيل بمواصلة هجومها في قطاع غزة بما فيه منطقة رفح في شهر رمضان، إذا لم تطلق حركة حماس بحلول ذلك الوقت سراح الرهائن المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.

وسئل بوريل عن رفض المجر الانضمام الى طلب بقية الدول، فرفض الإدلاء باي تعليق، مشددا على أن الاتحاد الاوروبي يعتزم "اداء دور" في المنطقة ولا يمكنه القيام بذلك الا إذا كان "موحدا".