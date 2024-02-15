الأونروا: سنواجه نقصا "حادا" في السيولة في أبريل

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس إن الوكالة ستواجه أزمة سيولة بداية من الشهر القادم وإن مشكلاتها المالية ستتفاقم في أبريل ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.

وكان فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا يتحدث في دبلن، حيث أعلنت أيرلندا عن دعم قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) للوكالة، وحث الدول التي علقت التمويل على "إلغاء هذا القرار بشكل عاجل" واستئناف دعمها وتوسيعه.

ووجدت الأونروا، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية من بين خدمات أخرى للفلسطينيين، نفسها في خضم أزمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من أصل 13 ألف من موظفيها في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وقال لازاريني في مؤتمر صحافي "ستبدأ عمليتنا في التأثر اعتبارا من مارس، لكن أبريل سيكون حقا الشهر الذي سنتعرض فيه لتدفقات نقدية سلبية حادة حادة حادة" ووصف ما تشهده الوكالة بأنه "تهديد لوجودها".

من جهة أخرى قال لازاريني إنه لا يرى إمكانية لإجلاء المقيميين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة مثلما طلبت إسرائيل.

وطالب لازاريني بمعرفة المكان الذي يجب إجلاء الـ1.4 مليون شخص في رفح إليه . وقال لصحيفة نيو زيورخر تسايتونج السويسرية اليوم الخميس إنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح لازاريني أن الشمال يتعرض للقصف بالقنابل، لذلك لا يجب نقل الأشخاص إلى هناك. وأضاف أن حدوث سوء تغذية مزمن ومجاعة يعد أمرا حتميا.