المملكة تنفّذ حكم الإعدام بمواطنَين سعوديين دينا بتكوين "خلية إرهابية" وقتل رجل أمن

نفّذت سلطات السعودية، اليوم، حكم إعدام بحق مواطنَين سعوديين دينا بتكوين "خلية إرهابية" وقتل رجل أمن، في رابع عملية إعدام بقضايا مرتبطة بـ"الإرهاب" منذ بداية العام الحالي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، نقلاً عن وزارة الداخلية "أقدم كلٌ من عبدالعزيز بن صالح بن التويم وسامي بن سيف بن جيزاني (سعوديي الجنسية) على ارتكابهما جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن".

كما دينا بـ"العمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن"، وبناء عليه تم إحالتهما إلى المحكمة المتخصصة حيث صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحُكم بقتلهما، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحقهما،

وأعلنت الوزارة تنفيذ الحكم في منطقة مكة المكرمة (غرب) بعد تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا.

وقالت الوزارة في البيان إنّ المتهمين استنفدا جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة العربية السعودية، حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".

وقالت وزارة الداخلية من خلال البيان "تعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.