الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف "التصعيد الخطير" في جنوب لبنان

أكّدت الأمم المتحدة الأربعاء ضرورة وقف "التصعيد الخطير" للعنف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد سلسلة غارات شنّتها إسرائيل وأدت الى مقتل أربعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك "إن التصعيد الأخير هو بالفعل خطير ويجب أن يتوقف". ونوّه إلى أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان لاحظت "تحولًا في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة في لبنان" شمل "استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق" الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان.