واشنطن تنشد "مسارًا دبلوماسيًا" لإنهاء القصف المتبادل عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل

دعت واشنطن الأربعاء إلى استخدام القنوات الدبلوماسية لحل التوترات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "ما زلنا نعتقد أن هناك مسارًا دبلوماسيًا للمضي قدمًا وسنواصل الدفع قدمًا لمحاولة حلّ هذه القضية دبلوماسيًا".

وأضاف "لا نزال قلقين من التصعيد في لبنان. أحد أهدافنا الأساسية منذ بداية هذا النزاع هو ألّا نراه يتوسّع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل جندية إسرائيلية بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخ أُطلق من لبنان، في هجوم ردّ عليه الجيش بشنّ سلسلة غارات في جنوب لبنان أدت الى مقتل أربعة أشخاص، وفق الإعلام الرسمي اللبناني.