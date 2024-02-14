بأمر من بوتين.. هذه عقوبة كل من ينتقد الجيش الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا ينص على مصادرة ممتلكات من يقومون بنشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة الروسية وكذلك الذين يقترفون جرائم تضر بالأمن القومي.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه تم نشر نص القانون على الموقع الرسمي للحكومة الروسية.

ويعدل القانون الجديد الأحكام ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي الروسي ويوسع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بمصادرة الممتلكات.

ومع ذلك، وفقا للوثيقة، حتى إذا تمت إدانة شخص ما بموجب القانون الجديد، فلن تخضع كل أمواله وأصوله وممتلكاته للمصادرة، ولكن فقط تلك التي اكتسبها بوسائل إجرامية أو المستخدمة في الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي الروسي.

وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسميا.

حاول ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، تبديد الانتقادات للقانون الجديد، اليوم الأربعاء، قائلا "نعتقد أن الإعراب عن أي مخاوف بشكل مسبق لا أساس له من الصحة".

ونفى بيسكوف ما يتردد من أن القانون الجديد يرقى إلى عودة القانون السوفيتي سيء السمعة بشأن مصادرة الممتلكات الخاصة بـ "أعداء الشعب".