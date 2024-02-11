شاهد.. العاهل الأردني يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات لغزة ( فيديو)

قالت قناة المملكة المملوكة للدولة في الأردن اليوم الأحد إن العاهل الأردني الملك عبد الله شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.

ولم تحدد القناة موعدا لعملية الإنزال الجوي.

وحسب وكالة عمون التي نشرت الفيديو، قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ شهر أكتوبرالماضي.

وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً.