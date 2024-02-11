الكرملين: بوتين يضطلع بدور عالمي رئيسي

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع البرنامج التليفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين" اليوم الأحد، إن فلاديمير بوتين زعيم عالمي رئيس، والغرب ينصت إلى الرئيس الروسي، على الرغم من أنه يسعى إلى تشويه صورته.

وأكد بيسكوف، في مقتطف من المقابلة التي نشرها الصحافي بافيل زاروبين على قناته عبر تطبيق تليغرام، أن "الرئيس في الوقت الحاضر هو واحد من أبرز القادة العالميين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن بوتين "لديه جمهور كبير جدا في الغرب الجماعي؛ وهم ليسوا من محبي بوتين، لأنهم يميلون بدلا من ذلك إلى تشويه صورته".