سلطنة عُمان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار "العدوان" على قطاع غزة

أكّدت سلطنة عُمان، اليوم الأحد ، رفضَها القاطع لـ "توجه القوات الإسرائيلية الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العُزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان وسقوط ما يقارب الثلاثين ألفَ قتيل، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، وذلك في تحدٍ سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني" .

وحذرت سلطنة عُمان ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم وأوردته وكالة الأنباء العُمانية ، من "التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان العشوائي على قطاع غزة".

وجدّدت مناشدتها المجتمع الدولي لـ "اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة".