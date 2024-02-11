مقتل طيارين بسقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأردني

أعلن الجيش الأردني الأحد مقتل اثنين من طياري سلاح الجو الملكي جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريب في شمال البلاد.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة تأكيده تحطم "إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية صباح الأحد في قاعدة الملك حسين الجوية (في محافظة) المفرق" بشمال المملكة.

وأوضح المصدر "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية" في عمّان.

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت خلال مهمة تدريبية في الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة في الخامس من يونيو 2022، ما أدى أيضا في حينه الى مقتل طيارين اثنين.

ويعود آخر سقوط لطائرة عسكرية أردنية إلى 19 يونيو 2023 عندما تحطمت مروحية من طراز "كوبرا" أثناء مهمة تدريبية، ما أدى إلى إصابة طيّارَيها في منطقة البقعة غرب عمان.