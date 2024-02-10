رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو لوقف نار فوري في غزة

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشارك أدهانوم غيبريسوس، عبر شبكة التواصل الاجتماعي" إكس"، مقطعا صوتيا مرفقا بفيديو لمدير مستشفى العودة محمد صالحة، يتحدث عن ما حل بالمستشفى عقب الاستهداف الإسرائيلي، وكتب: "الواقع المرير للمرضى والعاملين الصحيين في شمال غزة.. نحن بحاجة إلى وصول آمن ومستدام وواسع النطاق للوصول إلى الناس في جميع أنحاء القطاع".

وختم داعيا إلى "وقف إطلاق النار الآن"