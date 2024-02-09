القائد الجديد للجيش الأوكراني يحدد ما يريد في أول رسالة له

دعا القائد الجديد للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الجمعة، في أول رسالة له، إلى "تحسين" الجيش لكي تتمكن أوكرانيا من الانتصار في الحرب.

وكتب على تلغرام "وحده التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب سيخولنا النجاح"، قبل أن يعلن "معا نحو النصر!".

وأضاف الجنرال "هناك مهام جديدة على جدول الأعمال. أولا يتعلق الأمر بتخطيط أعمال كل الاجهزة بشكل واضح ومفصل (...) مع الأخذ في الاعتبار احتياجات خط الجبهة من أحدث الأسلحة التي قدمها الشركاء الدوليون".

الجيش تنقصه الذخائر فيما تراجعت المساعدة الغربية بشكل كبير منذ فشل الهجوم الاوكراني المضاد في صيف 2023.

وأضاف سيرسكي أن "التوزيع والتسليم السريع والمنطقي لكل ما هو ضروري للوحدات القتالية كان ولا يزال المهمة الرئيسة للخدمات اللوجستية العسكرية".

وأكد الجنرال أيضا أن الحد من الخسائر البشرية هو أولويته وقال إن "حياة وصحة الجنود كانت دائما وستظل القيمة الأساسية للجيش الأوكراني"، ووعد بتدريب جنود الوحدات القتالية بشكل أفضل.