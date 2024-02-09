أول تعليق من كاميلا: الملك تشارلز في حالة "جيدة للغاية"

قالت الملكة كاميلا، زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز، أمس الخميس، إن حالته "جيدة للغاية"، وذلك في أول تصريح لها بعد إعلان إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك تشارلز "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف.. تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة".