تسرب مياه مشعة من محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية

تسربت مياه مشعة للغاية من ماكينة للمعالجة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي ضربها تسونامي في اليابان، ولكن لم يصب أحد.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة للمنشأة، اليوم الخميس، إن مراقبة الإشعاع لم تظهر أي تأثير على البيئة الخارجية، بحسب موقع جابان توداي.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إن عاملا بالمحطة اكتشف التسريب صباح أمس الأربعاء، خلال فحص للصمامات في ماكينة المعالجة المصممة لإزالة السيزيوم من المياه الملوثة. وكان قد تم إيقاف تشغيل الماكينة لأغراض الصيانة.

وقالت تيبكو إن ما يقدر بستة أطنان من المياه المشعة -وهو ما يكفي لملء حمامي سباحة منزليين- تسربت من خلال فتحة تهوية، مما أسفر عن تكون تجمع مائي على صفيحة حديدية في الخارج وانسيابه إلى التربة المحيطة. وأضافت الشركة أن المياه المشعة لم تخرج من المجمع.

ومن غير الواضح متى بدأ التسريب من الماكينة ، ولكن تيبكو قالت إنه لم يتم رصد مشكلة خلال عملية تفتيش أمس الأول الثلاثاء.



وتعد ماكينة الترشيح جزءا من مشروع تيبكو لتصريف المياه الملوثة المثير للجدل والذي بدأ في أغسطس وكانت محطة فوكوشيما دايتشي عانت من انصهارات ثلاثية عقب زلزال عام 2011 وموجات المد البحري تسونامي التي تلته.