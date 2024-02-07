وزير خارجية أوكرانيا: وضع المساعدات الأميركية لكييف "مربك"

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء أن وضع تجديد التمويل الأميركي لكييف "مربك" فيما يقاوم النواب الجمهوريون إقرار حزمة مساعدات جديدة لبلاده.

وقال كوليبا في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "كل شيء مربك جدا.. نعمل كل يوم مع الجانب الأميركي، في معظم الحالات بشكل غير علني.. نعمل على ضمان التوصل إلى هذا القرار في أقرب وقت ممكن".

وتأتي تصريحات كوليبا بعدما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء من أن "الوقت ينفد" بالنسبة لأوكرانيا في مواجهة روسيا وحث الكونغرس على الموافقة بشكل عاجل على حزمة جديدة من المساعدات لكييف.

وقال الرئيس الديموقراطي عن نص قدمه مجلس الشيوخ الأميركي الأحد ينص على الإفراج عن مساعدات جديدة لأوكرانيا واسرائيل ويشدد سياسة الهجرة "إن دعم مشروع القانون هذا يعني مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعارضته تصب في مصلحة الرئيس الروسي".

كما حضّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الأربعاء على اتّخاذ "خطوات عاجلة" لزيادة إيصال القذائف المدفعية التي تشدد كييف على حاجتها إليها للدفاع عن خط الجبهة في مواجهة روسيا.

وقال كوليبا لبوريل إنه يتوقع من الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد والتوقيع على "عقود طويلة الأمد" مع شركات دفاعية لزيادة الإنتاج.

وأضاف "إذا سألت جنديا على خط الجبهة عما يحتاجه الآن بشدة، فسيكون ردّه القذائف".

وتابع "ذلك لأن حجم الحرب واستخدام روسيا للمدفعية وصل إلى مستوى... لم يكن قطاع الدفاع الأوروبي مستعدا له".