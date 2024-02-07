الأردن.. ولي العهد ينشر رسالة جده "الحسين" إلى الملك عبد الله الثاني

نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اقتباسا من رسالة جده الراحل الملك الحسين إلى والده الملك عبد الله الثاني ولي العهد آنذاك.

كما نشر ولي العهد صورة أرفقها بنص الرسالة عبر حسابه الرسمي في "انستغرام" لجده الراحل ووالده الملك عبد الله الثاني معلقا عليها: "خمسة وعشرون عاما لم نحد عن العهد".

وجاء في الرسالة: "وقد عرفت فيك حب الوطن والانتماء إليه. وقد عرفت فيك -وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي- حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخلص، ونكران الذات وحب الظهور والعزيمة وقوة الإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولا، ومحبة الناس والتواضع لهم والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم وتوقير كبيرهم والرحمة بصغيرهم، والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجال للصفح وكرم النفس والخلق والحزم عندما يستقر الرأي على القرار ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات."

وختم ولي العهد النص الذي نشره بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف اليوم الأربعاء: "من رسالة جدي المغفور له جلالة الملك الحسين إلى جلالة الملك عبد الله (ولي العهد آنذاك)".