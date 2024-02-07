مزارعون هولنديون يحتجّون على قوانين البيئة

أغلق مئات المزارعين الهولنديين طرق سريعة في هولندا. وأعلنت الشرطة في شرق هولندا، عبر منصّة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن المزارعين أضرموا النيران بحزم من القش والخشب.

وقام المزارعون بإلقاء السماد والطين والقمامة على الطرق وأمام مباني البلدية، ما قد يُعرّض سلامة سائقي السيارات الآخرين للخطر. وقالت شرطة مقاطعة جيلديرلاند: «التظاهرات مسموح بها في حدود القانون، ولكن هذا ليس هو الحال هنا».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 150 جراراً تجمعت على الطريق السريع (إيه 50) بالقرب من أبلدورن، حيث أضرم المزارعون النيران وأطلقوا الألعاب النارية.