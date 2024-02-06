مقتل 11 على الأقل في انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند

ذكرت تقارير صحفية أن 11 فردا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات اليوم الثلاثاء في انفجار بمصنع للألعاب النارية بولاية ماديا براديش في وسط الهند.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أعمدة من النيران ودخانا يتصاعد من المصنع الواقع في منطقة هاردا وسيارات الإطفاء تسرع نحو الموقع وفرق الإنقاذ تحاول انتشال أفراد محاصرين بالداخل.

وقال مسؤول في تصريح لوكالة أنباء آسيا نيوز إنه جرى إنقاذ 174 فردا على الأقل.

وقال رئيس وزراء الولاية موهان ياداف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.